Après avoir fait part de son désarroi concernant sa collaboration avortée avec Francisco Roig, parti rejoindre le staff d’Iga Swiatek en catimini sans même directement l’informer, Giovanni Mpetshi Perricard a décidé d’aller de l’avant en engageant un nouveau coach, en plus du Belge Philippe Dehaes.
En effet, le bombardier français a répondu favorablement aux sollicitations de l’ancien 4e joueur mondial et finaliste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski.
Reconverti consultant depuis, le Britannique, qui vient tout juste de lancer son propre podcast, possède l’avantage d’avoir pratiqué plus ou moins le même style de jeu que le Lyonnais.
« On était en contact quand je cherchais un entraîneur. C’était une personne qui était très intéressée. Et qui avait un jeu similaire au mien. Gros serveur, présent à la volée, attaquant. Il était persuadé qu’il pouvait m’aider. Et là, je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas essayer ?’ », a déclaré chez nos confrères de L’Équipe, Giovanni, opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 11:16