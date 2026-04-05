Après avoir fait part de son désarroi concer­nant sa colla­bo­ra­tion avortée avec Francisco Roig, parti rejoindre le staff d’Iga Swiatek en cati­mini sans même direc­te­ment l’in­former, Giovanni Mpetshi Perricard a décidé d’aller de l’avant en enga­geant un nouveau coach, en plus du Belge Philippe Dehaes.

En effet, le bombar­dier fran­çais a répondu favo­ra­ble­ment aux solli­ci­ta­tions de l’an­cien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski.

Reconverti consul­tant depuis, le Britannique, qui vient tout juste de lancer son propre podcast, possède l’avan­tage d’avoir pratiqué plus ou moins le même style de jeu que le Lyonnais.

« On était en contact quand je cher­chais un entraî­neur. C’était une personne qui était très inté­ressée. Et qui avait un jeu simi­laire au mien. Gros serveur, présent à la volée, atta­quant. Il était persuadé qu’il pouvait m’aider. Et là, je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas essayer ?’ », a déclaré chez nos confrères de L’Équipe, Giovanni, opposé à un joueur issu des quali­fi­ca­tions au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.