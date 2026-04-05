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Lâché par Roig, Mpetshi Perricard rebondit avec un ancien fina­liste en Grand Chelem : « Il était persuadé qu’il pouvait m’aider. Et là, je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas essayer ?’ »

Par
Thomas S
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Après avoir fait part de son désarroi concer­nant sa colla­bo­ra­tion avortée avec Francisco Roig, parti rejoindre le staff d’Iga Swiatek en cati­mini sans même direc­te­ment l’in­former, Giovanni Mpetshi Perricard a décidé d’aller de l’avant en enga­geant un nouveau coach, en plus du Belge Philippe Dehaes.

En effet, le bombar­dier fran­çais a répondu favo­ra­ble­ment aux solli­ci­ta­tions de l’an­cien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski. 

Reconverti consul­tant depuis, le Britannique, qui vient tout juste de lancer son propre podcast, possède l’avan­tage d’avoir pratiqué plus ou moins le même style de jeu que le Lyonnais. 

« On était en contact quand je cher­chais un entraî­neur. C’était une personne qui était très inté­ressée. Et qui avait un jeu simi­laire au mien. Gros serveur, présent à la volée, atta­quant. Il était persuadé qu’il pouvait m’aider. Et là, je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas essayer ?’  », a déclaré chez nos confrères de L’Équipe, Giovanni, opposé à un joueur issu des quali­fi­ca­tions au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 11:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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