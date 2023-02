L’ancien 39e mondial Horacio Zeballos avait réussi l’ex­ploit de battre Rafael Nadal sur terre battue en finale d’un tournoi au Chili en 2013. Au cours d’une inter­view accordée à Clay, l’Argentin a donné un avis étrange sur la future retraite de Rafael Nadal.

« S’il met fin à sa carrière, ce sera plus à cause de quelque chose de mental que physique. C’est très diffi­cile à dire car il nous a souvent surpris par sa capa­cité à revenir avec brio de bles­sures. Je vous parle en tant que fan de tennis, plus que par logique. J’espère qu’il conti­nuera encore car c’est très agréable de le voir jouer. »

Un avis surpre­nant lorsque l’on connaît la menta­lité de l’Espagnol. Il semble plutôt déter­miner à se battre jusqu’à ce que son corps lui dise défi­ni­ti­ve­ment « stop ». Difficile de ne pas repenser à sa décla­ra­tion après le Masters en novembre dernier : « Je n’ai aucun doute sur le fait que je vais mourir pour retrouver mon meilleur niveau ». Tout est dit.