Selon Eurosport Italie, Roger Federer devait revenir dans la ville éternelle pour y disputer le Masters 1000 de Rome (10 au 17 mai) et préparer ainsi Roland-Garros. Le Suisse n’avait fait aucun commentaire concernant sa programmation pour la saison européenne sur terre battue et avait simplement évoqué « une longue période sans voyager » après Miami en marge de son exhibition au Cap en Afrique du Sud.

Le journaliste suisse René Stauffer dévoile que l’agent du Bâlois, Tony Godsick, a démenti les rumeurs qui envoyaient l’homme aux 20 titres du Grand Chelem à Madrid puis à Rome. L’actuel numéro 3 mondial devrait seulement s’aligner du côté de la Porte d’Auteuil où il était demi-finaliste en 2019 pour son retour. Roger Federer ne prendra aucun risque avant un été très chargé avec Wimbledon qui reste sa priorité, les Jeux Olympiques de Tokyo et l’US Open. En attendant, le maestro suisse est attendu à Dubaï (ATP 500, 24 au 29 février) avant d’enchaîner les Masters 1000 d’Indian Wells (12 au 22 mars) et de Miami (25 mars au 5 avril) où il communiquera très certainement son calendrier.

Just got the confirmation from Tony Godsick that rumours are not true that @rogerfederer will play Masters-Tournaments in Rome and Madrid 2020. Probably only Roland Garros on clay

— rene stauffer (@staffsky) February 13, 2020