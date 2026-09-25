Mannequin très célèbre avec plus de 550 000 abon­nées sur Instagram, Laila Hasanovic a gagné encore plus en popu­la­rité après avoir offi­cia­lisé sa rela­tion amou­reuse avec Jannik Sinner en 2025.

Désormais connue de la planète tennis et épiée par les papa­razzis, la native de Copenhague, au Danemark, a récem­ment accordé une inter­view au maga­zine Elle dans laquelle elle évoqué sa rela­tion à distance avec l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Heureusement, je trouve que Jannik et moi avons réussi à nous créer un espace qui n’ap­par­tient qu’à nous, où nous pouvons être nous‐mêmes à 100 % et former un couple tout à fait normal. Derrière nos portes closes, nous menons une rela­tion tout à fait normale et stable. Certes, nous vivons chacun dans notre pays, mais même si je démé­na­geais chez lui demain, ce serait une rela­tion à distance, car il parti­cipe à des tour­nois presque toute l’année. »