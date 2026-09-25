Mannequin très célèbre avec plus de 550 000 abonnées sur Instagram, Laila Hasanovic a gagné encore plus en popularité après avoir officialisé sa relation amoureuse avec Jannik Sinner en 2025.
Désormais connue de la planète tennis et épiée par les paparazzis, la native de Copenhague, au Danemark, a récemment accordé une interview au magazine Elle dans laquelle elle évoqué sa relation à distance avec l’actuel numéro 1 mondial.
« Heureusement, je trouve que Jannik et moi avons réussi à nous créer un espace qui n’appartient qu’à nous, où nous pouvons être nous‐mêmes à 100 % et former un couple tout à fait normal. Derrière nos portes closes, nous menons une relation tout à fait normale et stable. Certes, nous vivons chacun dans notre pays, mais même si je déménageais chez lui demain, ce serait une relation à distance, car il participe à des tournois presque toute l’année. »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 15:14