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Laila Hasanovic, petite amie de Jannik Sinner : « Lême si je démé­na­geais chez lui demain, ce serait une rela­tion à distance, car il parti­cipe à des tour­nois presque toute l’année »

Par
Thomas S
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Mannequin très célèbre avec plus de 550 000 abon­nées sur Instagram, Laila Hasanovic a gagné encore plus en popu­la­rité après avoir offi­cia­lisé sa rela­tion amou­reuse avec Jannik Sinner en 2025. 

Désormais connue de la planète tennis et épiée par les papa­razzis, la native de Copenhague, au Danemark, a récem­ment accordé une inter­view au maga­zine Elle dans laquelle elle évoqué sa rela­tion à distance avec l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

« Heureusement, je trouve que Jannik et moi avons réussi à nous créer un espace qui n’ap­par­tient qu’à nous, où nous pouvons être nous‐mêmes à 100 % et former un couple tout à fait normal. Derrière nos portes closes, nous menons une rela­tion tout à fait normale et stable. Certes, nous vivons chacun dans notre pays, mais même si je démé­na­geais chez lui demain, ce serait une rela­tion à distance, car il parti­cipe à des tour­nois presque toute l’année. »

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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