Lajovic, 123e mondial, hospi­ta­lisé après un violent acci­dent dans les vestiaires en Coupe Davis !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

La Serbie a vécu une journée cauche­mar­desque ce vendredi en Coupe Davis, et pas unique­ment pour des raisons spor­tives. Opposée au Chili à Santiago, l’équipe dirigée par Viktor Troicki, privée de Novak Djokovic, est menée 2–0, mais le véri­table coup dur est survenu en coulisses.

Après le premier match de la rencontre, Dusan Lajovic a, selon les infor­ma­tions de Clay Tennis, heurté une vitre en se rendant aux vestiaires : « il a subi une contu­sion crânienne, une coupure à la muqueuse buccale et un éven­tuel déchaus­se­ment dentaire. »

Immédiatement pris en charge par le médecin de la sélec­tion chilienne, Lajovic a ensuite été trans­porté à l’hôpital. 

Très proba­ble­ment forfait pour le reste de la rencontre, l’essentiel reste l’état de santé du 123 joueur mondial.

Publié le samedi 7 février 2026 à 10:59

