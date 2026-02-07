La Serbie a vécu une journée cauche­mar­desque ce vendredi en Coupe Davis, et pas unique­ment pour des raisons spor­tives. Opposée au Chili à Santiago, l’équipe dirigée par Viktor Troicki, privée de Novak Djokovic, est menée 2–0, mais le véri­table coup dur est survenu en coulisses.

Après le premier match de la rencontre, Dusan Lajovic a, selon les infor­ma­tions de Clay Tennis, heurté une vitre en se rendant aux vestiaires : « il a subi une contu­sion crânienne, une coupure à la muqueuse buccale et un éven­tuel déchaus­se­ment dentaire. »

Immédiatement pris en charge par le médecin de la sélec­tion chilienne, Lajovic a ensuite été trans­porté à l’hôpital.

En día amargo de Dusan Lajovic :



Contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posibles aflo­ja­mientos de piezas dentales.



El serbio chocó con una mampara de vidrio camino a los vestua­rios después de las derrotas de Serbia ante Chile en Copa Davis.



✍️ @varelanahmias… — Clay (@_claymagazine) February 7, 2026

Très proba­ble­ment forfait pour le reste de la rencontre, l’essentiel reste l’état de santé du 123 joueur mondial.