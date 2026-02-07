La Serbie a vécu une journée cauchemardesque ce vendredi en Coupe Davis, et pas uniquement pour des raisons sportives. Opposée au Chili à Santiago, l’équipe dirigée par Viktor Troicki, privée de Novak Djokovic, est menée 2–0, mais le véritable coup dur est survenu en coulisses.
Après le premier match de la rencontre, Dusan Lajovic a, selon les informations de Clay Tennis, heurté une vitre en se rendant aux vestiaires : « il a subi une contusion crânienne, une coupure à la muqueuse buccale et un éventuel déchaussement dentaire. »
Immédiatement pris en charge par le médecin de la sélection chilienne, Lajovic a ensuite été transporté à l’hôpital.
En día amargo de Dusan Lajovic :— Clay (@_claymagazine) February 7, 2026
Contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posibles aflojamientos de piezas dentales.
El serbio chocó con una mampara de vidrio camino a los vestuarios después de las derrotas de Serbia ante Chile en Copa Davis.
✍️ @varelanahmias…
Très probablement forfait pour le reste de la rencontre, l’essentiel reste l’état de santé du 123 joueur mondial.
Publié le samedi 7 février 2026 à 10:59