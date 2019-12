Finaliste à Monte-Carlo et vainqueur de son premier titre à Umag, Dusan Lajovic a terminé l’année à la 34e place mondiale. Dans un entretien pour SportKlub, le Serbe se réjouit de son travail avec José Perlas, son coach espagnol, et fixe ses objectifs pour l’année à venir : « C’est ma troisième année avec José Perlas et l’équipe. Quand nous avons commencé, José m’a dit que j’allais avoir besoin d’un an pour ajouter certaines choses à mon jeu, de la deuxième année pour trouver certains automatismes et que dans la troisième, je récolterai les fruits de ce travail. C’est un entraîneur avec beaucoup d’expérience, quelqu’un qui n’a jamais douté de ma qualité et qui m’a donné énormément de confiance (…) Je veux continuer à progresser et poursuivre mon ascension vers un niveau supérieur. J’ai été dans le Top 30 une bonne partie de l’année, maintenant il faut atteindre le Top 20. »