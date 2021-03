Alors que le saison de terre battue pointe petit à petit le bout de son nez, le site serbe SportKlub s’est ques­tionné sur les chances de voir Daniil Medvedev détrôner Novak Djokovic à la place de numéro 1 mondial. Avec 2068 points de retard, le Russe peut espérer revenir sur le Serbe mais cela passe obli­ga­toi­re­ment par une saison sur ocre réussie, ce qui n’est pas vrai­ment son fort. 26e joueur mondial et récent tombeur de Medvedev à Rotterdam, Dusan Lajovic a tenté d’ana­lyser ce qu’il manquait à Daniil pour performer sur terre.

« Il a déjà connu des périodes où il a très bien joué sur terre battue. Il est vrai qu’il ne se sent pas complè­te­ment à l’aise sur cette surface, alors j’ai­me­rais le voir avec la bonne prépa­ra­tion. Il me semble qu’il est un peu plus pressé sur terre battue, ses coups font moins mal. Ce qui lui convient le moins sur terre, ce sont les fréquents chan­ge­ments de rythme – dans la vitesse de la balle, entre le lift et le slice. Il est presque injouable lors­qu’il entre dans le court, lorsque la balle est à hauteur des hanches ou un peu plus haut et qu’il joue dans le même rythme. C’est un cauchemar pour chaque joueur. Sur dur, il sait souvent entraîner l’ad­ver­saire dans son jeu, et sur terre battue, celui‐ci a plus d’es­pace pour trouver une solu­tion », a expliqué le Serbe qui cible ensuite le coup droit et le service très à plat du Russe.

« Son coup droit ne va pas de bas en haut, mais plie la balle. Sur dur, c’est un problème pour tout le monde car ses balles sont sans vie, mais sur terre battue, elles rebon­dissent plus haut, à hauteur de hanches. Sur son service, il devrait essayer de changer sa tech­nique, il pour­rait mettre plus d’ef­fets sur sa seconde balle, mais il peut diffi­ci­le­ment dessiner un angle avec une telle technique. »