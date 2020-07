Le joueur serbe a participé à un podcast sur le site de référence en Serbie pour le sport : Sportklub. Il s’est longuement exprimé au sujet de sa vie sur le circuit mais aussi sur le fait que tout le monde finalement donnait son avis presque à tort et à travers : « Parfois, nous devons faire preuve de solidarité, pas seulement condamner et attaquer. Si Zverev a vraiment dit qu’il resterait en isolement pendant 14 jours, et il ne l’a pas fait, alors il avait tord bien sûr. Il n’aurait pas dû faire ça. D’un autre côté, il sait ce qu’il fait. Ce n’est pas à moi de le condamner. » a déclaré Dusan Lajovic.

Voila donc une vision bien différente du « concert » global auquel on a assisté : « Il n’y a pas beaucoup de sports dans lesquels les collègues parlent des autres collègues. Ce n’est pas aux athlètes de se juger, mais il y a beaucoup d’hypocrisie. Je n’entrerai pas dans des exemples spécifiques parce que je ne veux pas que quiconque pense que j’ai personnellement quelque chose contre quelqu’un. Les affaires sont les affaires et vous ne devez pas dépenser trop d’énergie pour des choses que vous ne pouvez pas influencer directement » conclut le jouer serbe, presque un discours de philosophe.