Dans un podcast pour le compte du site serbe SportKlub, Dusan Lajovic qui est proche du numéro 1 mondial s’est exprimé au sujet de la rivalité entre le fameux big 3. Pour lui, le fait que Novak n’est pas aimé par le public sera un élément supplémentaire à maitriser s’il veut devenir le plus grand champion de l’histoire : « Novak est venu un peu plus tard. Tout le monde était déjà fan de Roger Federer ou Rafael Nadal, et un troisième est apparu. Si nous regardons leurs succès respectifs, on ne peut pas dire que l’un des trois soient beaucoup plus fort que les autres. Ils sont très proches et il reste surtout à voir qui terminera en tête. D’un autre côté, je pense que Nole se dirige vers cela et l’un des obstacles sera peut-être le fait qu’il ne soit pas soutenu comme les autres. Après, je considère que cela fait partie intégrante du travail. Et si au final il n’aura jamais le soutien du public, peu importe. Il aura le plus de victoires en Grand Chelem. «