Désormais numéro 1 serbe pour l’ATP Cup depuis le forfait de Novak Djokovic, Dusan Lajovic n’a pas échappé aux ques­tions sur son compa­triote en confé­rence de presse. Celui qui s’ap­prête à affronter la Norvège, le Chili et l’Espagne est logi­que­ment resté vague

« Nous avons attendu jusqu’à la dernière minute la déci­sion de Novak. Il y a un jour et demi, il a confirmé qu’il ne joue­rait pas l’ATP Cup, mais il n’a rien dit de plus. Il n’a pas donné d’ex­pli­ca­tion et nous n’en avons pas deman­dées. Il a égale­ment indiqué qu’il ne savait pas encore s’il joue­rait l’Open d’Australie. Je pense qu’on le saura dans les prochains jours. »