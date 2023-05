Depuis Madrid où il a été battu au 3e tour par Jan‐Lennard Struff (6−7, 6–3, 6–3), Dusan Lajovic a répondu aux ques­tions de nos confrères espa­gnols de Punto de Break, et notam­ment celle‐ci : « quand un Espagnol bat Nadal, il doit presque demander pardon. Qu’est‐ce que cela vous a fait de battre Djokovic ? ».

Le Serbe, tombeur de Nole en quarts de finale à Banja Luka le 21 avril dernier (6−4, 7–6) et ensuite vain­queur du tournoi, a répondu honnêtement.

« C’est aussi ce que j’ai ressenti. Avec Novak, ces matchs ne sont jamais faciles parce qu’en dehors du court. Nous avons une bonne rela­tion, ce qui rend les choses encore plus diffi­ciles quand nous jouons l’un contre l’autre. Évidemment, j’ai été surpris par mon niveau de tennis, c’était très positif. Et en fin de compte, les gens ont vu que j’avais joué un grand match et m’ont soutenu, sans le soutien du public, il aurait été diffi­cile de gagner le tournoi. »