A l’instar de nombreux joueurs et joueuses, Dusan Lajovic est dans l’incertitude sur les semaines à venir face au risque d’être au « chômage technique » si de nouvelles annulations auront lieu en raison du coronavirus. Dans les colonnes de SportKlub, le Serbe de 29 ans (23e mondial) se confie sur cette période et ses conséquences : « C’était assez étrange car l’annulation a eu lieu sans consultation avec le tournoi ou avec les joueurs. Les autorités de la ville ont pris la décision et il n’y avait pas de place pour envisager d’autres options comme le huis clos. Il est vrai que nous jouons tous pour le public qui vient nous voir mais aussi pour les droits TV et le personnes qui nous regardent partout dans le monde. En tout cas, il aurait été étrange de disputer un tournoi aussi important sans public. La priorité est toujours la santé, surtout que la majorité du public est déjà une population à risque avec beaucoup de personnes âgées qui viennent. Nous verrons si ça fonctionne et s’il n’y a pas de tennis pendant des mois, je devrai trouver un autre job (…) Je vais attendre ici quelques jours pour voir si j’ai des nouvelles de Miami et si le tournoi n’est pas maintenu, alors je rentrerai chez moi. »