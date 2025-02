Après avoir trouvé un accord avec le numéro 1 mondial Jannik Sinner pour une suspen­sion de trois mois, alors qu’elle deman­dait au départ une sanc­tion beau­coup plus lourde (un à deux ans de suspen­sion), l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) a justifié cette décision.

WADA agrees to a case reso­lu­tion agree­ment in the case of Jannik Sinner. Read more here : https://t.co/13kesYIQUH