« L’an dernier, l’en­tou­rage d’Alcaraz envi­sa­geait déjà ce qui s’est produit cette année. Ils convoi­taient Andy Murray », explique José Moron

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

3247

Dans un article bien docu­menté sur la « carriere » du couple Alcaraz/Ferrero, notre confrère Jose Moron a lâché une petite bombe sur un plan b qui avait déjà été évoqué fin 2024.

« Ce qui s’est passé en 2025 était prévi­sible dès l’année dernière. Lors des négo­cia­tions de l’an dernier, l’en­tou­rage d’Alcaraz était loin d’être satis­fait du dénoue­ment. Ferrero a une vision du tennis bien précise, tandis que Carlos souhai­tait une approche diffé­rente. L’an dernier, l’en­tou­rage d’Alcaraz envi­sa­geait déjà ce qui s’est produit cette année : se séparer de Ferrero et engager un autre entraî­neur. Ils convoi­taient Andy Murray. »

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 08:45

