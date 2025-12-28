Dans un article bien documenté sur la « carriere » du couple Alcaraz/Ferrero, notre confrère Jose Moron lâche une vraie bombe sur un plan b déjà possible l’an dernier.
« Ce qui s’est passé en 2025 était prévisible dès l’année dernière . Lors des négociations de l’an dernier, l’entourage d’Alcaraz était loin d’être satisfait du dénouement. Ferrero a une vision du tennis bien précise, tandis que Carlos souhaitait une approche différente. L’an dernier, l’entourage d’Alcaraz envisageait déjà ce qui s’est produit cette année : se séparer de Ferrero et engager un autre entraîneur. Ils convoitaient Andy Murray »
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 08:45