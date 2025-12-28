Dans un article bien docu­menté sur la « carriere » du couple Alcaraz/Ferrero, notre confrère Jose Moron lâche une vraie bombe sur un plan b déjà possible l’an dernier.

« Ce qui s’est passé en 2025 était prévi­sible dès l’année dernière . Lors des négo­cia­tions de l’an dernier, l’en­tou­rage d’Alcaraz était loin d’être satis­fait du dénoue­ment. Ferrero a une vision du tennis bien précise, tandis que Carlos souhai­tait une approche diffé­rente. L’an dernier, l’en­tou­rage d’Alcaraz envi­sa­geait déjà ce qui s’est produit cette année : se séparer de Ferrero et engager un autre entraî­neur. Ils convoi­taient Andy Murray »