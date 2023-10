L’ancien coach de Federer, aujourd’hui membre du team de Taylor Fritz doute un peu de la nouvelle mission de Boris Becker, devenu récem­ment coach du Danois Holger Rune. Il faut dire que le contexte fami­lial est spécial.

« C’est une situa­tion déli­cate, n’est‐ce pas ? Holger a une figure paren­tale très forte. Sa mère a été là pour l’aider, et elle a fait du bon travail. Patrick Mouratoglou n’est plus là, donc il n’y a pas d’équa­tion simple ou de certi­tude qui permette de savoir si ça va marcher ou pas tant qu’ils ne l’au­ront pas fait pendant un certain temps. On verra comment les person­na­lités s’ac­cordent, s’il y a une adhé­sion, s’il y a un accord philo­so­phique et si chacun peut rester dans son coin et faire ce qu’il est censé faire. »