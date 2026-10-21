Quelques semaines après avoir décidé de mettre un terme à sa saison 2026 afin de reposer son genou doulou­reux, Jannik Sinner a été large­ment salué pour cette déci­sion prudente et intel­li­gente pour la suite de sa carrière.

C’est notam­ment le cas de Claudio Pistolesi, qui a pris l’exemple de son expé­rience en tant qu’en­traî­neur de Robin Soderling pour consoler les fans de l’Italien.

« J’ai vécu une expé­rience avec Soderling : contre mon avis, il a tenu à jouer malgré la douleur, ce qui l’a obligé à prendre des anti‐inflammatoires et des médi­ca­ments. Au final, son corps l’a lâché, en somme, et il a dû arrêter de jouer. Sinner ne veut pas commettre la même erreur, tout comme Alcaraz. Il me semble qu’on ne parle plus du poignet d’Alcaraz désor­mais. Donc, sur le court, il gagne ou il perd, mais il n’a plus de problèmes de poignet. C’est là la grande victoire d’Alcaraz aujourd’hui. À mon avis, Sinner doit prendre exemple sur Alcaraz : c’est le genou qui compte. Quand il verra qu’il n’y pense plus, qu’il se concentre sur son service, son retour, sa tactique, ses entraî­ne­ments, et qu’il va à la salle de sport sans penser à son genou, alors ce sera le moment de revenir. Je suis déçu car nous ne verrons pas Sinner pendant un certain nombre de mois, mais j’espère que, comme il l’a dit, 2027 sera large­ment suffisant. »