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L’ancien coach de Soderling prévient Jannik Sinner : « Robin n’a pas voulu m’écouter et son corps l’a lâché »

Par
Thomas S
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Quelques semaines après avoir décidé de mettre un terme à sa saison 2026 afin de reposer son genou doulou­reux, Jannik Sinner a été large­ment salué pour cette déci­sion prudente et intel­li­gente pour la suite de sa carrière.

C’est notam­ment le cas de Claudio Pistolesi, qui a pris l’exemple de son expé­rience en tant qu’en­traî­neur de Robin Soderling pour consoler les fans de l’Italien. 

« J’ai vécu une expé­rience avec Soderling : contre mon avis, il a tenu à jouer malgré la douleur, ce qui l’a obligé à prendre des anti‐inflammatoires et des médi­ca­ments. Au final, son corps l’a lâché, en somme, et il a dû arrêter de jouer. Sinner ne veut pas commettre la même erreur, tout comme Alcaraz. Il me semble qu’on ne parle plus du poignet d’Alcaraz désor­mais. Donc, sur le court, il gagne ou il perd, mais il n’a plus de problèmes de poignet. C’est là la grande victoire d’Alcaraz aujourd’hui. À mon avis, Sinner doit prendre exemple sur Alcaraz : c’est le genou qui compte. Quand il verra qu’il n’y pense plus, qu’il se concentre sur son service, son retour, sa tactique, ses entraî­ne­ments, et qu’il va à la salle de sport sans penser à son genou, alors ce sera le moment de revenir. Je suis déçu car nous ne verrons pas Sinner pendant un certain nombre de mois, mais j’espère que, comme il l’a dit, 2027 sera large­ment suffisant. »

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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