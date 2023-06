Martin Landaluce, actuel­le­ment 770ème mondial est pension­naire de l’académie Nadal à Majorque. L’Espagnol avait eu la chance de « taper » avec Rafa les dernières semaines avant Roland‐Garros.

L’ancien numéro un mondial junior s’est exprimé auprès de nos confrères d’Eurosport au sujet de la bles­sure du Majorquin et de sa menta­lité inégalable.

« Je me suis entraîné avec lui et je pensais qu’il pour­rait aller à Roland Garros, c’est dommage. Les années passent et ce n’est pas facile de faire face à ces situa­tions, mais je suis sûr que lors­qu’il reviendra, Rafa va revenir avec une menta­lité de tueur, je suis sûr qu’il fera de grandes choses » a déclaré le jeune Espagnol de 17 ans.