Martin Landaluce est sans doute un nom à retenir. Formé par l’aca­démie de Rafael Nadal, il est proba­ble­ment la prochaine pépite du tennis Espagnol.

Et en parlant de pépite Espagnole, on pense forcé­ment à Carlos Alcaraz. Landaluce le connaît désor­mais plutôt bien, et s’est confié sur son compa­triote, expli­quant qu’il le trou­vait génial par sa décon­trac­tion au quotidien.

« J’ai une très bonne rela­tion avec Carlos. Nous sommes en contact depuis des années et nous avons le même manager. Quand je l’ai rencontré, j’ai été surpris par son réalisme. C’était au Masters 1000 de Madrid et tout le monde voulait prendre des photos avec lui, mais il était très détendu. J’ai été surpris de voir à quel point il était normal, et je pense que c’est en partie la raison pour laquelle nous avons eu autant de succès ensemble pour la première fois à Madrid en 2022 quand on s’entraînait. »