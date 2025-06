De passage dans le podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, Darren Cahill a raconté une conver­sa­tion marquante avec Novak Djokovic en juillet 2022, lorsque ce dernier avait renversé Jannik Sinner en cinq sets en quarts de finale de Wimbledon. L’entraîneur austra­lien venait alors de commencer sa colla­bo­ra­tion avec l’Italien, aujourd’hui numéro 1 mondial.

« Il m’a dit en substance : ‘Écoute, bonne chance avec lui. Il frappe très bien la balle, mais il n’y a aucune varia­tion. Tu vois, ses coups manquent de relief. Il ne met pas assez de hauteur au‐dessus du filet. Il ne monte pas au filet. Il n’es­saie pas de m’at­tirer vers lui. Je sais qu’il retourne bien, mais il n’at­taque pas mon service sur les retours. Il a donc analysé tout son jeu et l’a décor­tiqué. Ce n’était pas une révé­la­tion sur ce que nous ne savions pas déjà à propos de Jannik et ce que nous essayions de changer dans son jeu. Mais quand vous reprenez cette conver­sa­tion et que vous vous asseyez avec un jeune homme comme Jannik pour lui dire : ‘Écoute, je viens de parler à Novak et voici ce qu’il pense’, cela laisse une forte impres­sion sur un jeune joueur. »