Auteur d’une très belle saison 2024 avec deux titres (Stuttgart et Vienne), une demi‐finale à l’US Open et une 15e place mondiale, Jack Draper est sans conteste l’un des joueurs ayant le plus progressé cette année.

Interrogé par le Guardian, l’Anglais a évoqué son épanouis­se­ment dans le travail et a même dévoilé une anec­dote culi­naire à propos de son ami Jannik Sinner.

« En repen­sant à cette année, j’ai vécu des moments incroyables qui m’ont fait me sentir bien, mais j’ai aussi appris à appré­cier tout le travail acharné et toutes les choses diffi­ciles qui l’ac­com­pagnent. », a‑t‐il déclaré avant d’évo­quer ses piètres compé­tences en matière de cuisine. « Je ne savais rien cuisiner. Il est italien, donc je pensais qu’il saurait faire des pâtes. J’aurais dû demander à ma mère, mais je ne l’ai pas fait. Il a fait de bonnes pâtes et m’a appris à le faire. »