L’anecdote de l’espoir serbe, Hamad Medjedovic, sur Djokovic : « Quand j’ai récupéré mon téléphone, je suis tombé sur son message vocal qui durait plus d’une minute »

Quelques jours après le témoi­gnage du papa d’Hamad Medjedovic, expli­quant que Novak Djokovic aidait de toutes les manières possible son fils, notam­ment finan­ciè­re­ment, l’es­poir serbe raconte lui‐même une anec­dote sur l’homme aux 21 titres du Grand Chelem. Elle remonte au début du mois de juillet, lorsque le joueur de 19 ans a remporté le Challenger de Lüdenscheid en Allemagne.

« Le croiriez‐vous si je vous dis qui a été le premier à me féli­citer pour mon titre ? Novak (Djokovic) ! Quand j’ai récu­péré mon télé­phone, je suis tombé sur son message vocal qui durait plus d’une minute. C’est une légende parce qu’il est toujours dispo­nible pour donner des conseils, il veut vrai­ment aider et sait écouter », a souligné le 259e mondial dans des propos rapportés par le jour­na­liste Mario Boccardi.