Quelques jours après avoir affirmé que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e titre du Grand Chelem, Patrick Mouratoglou a clarifié sa réflexion dans un post Linkedln, mais aussi raconté une anec­dote marquante pour lui impli­quant le Serbe mais aussi Rafael Nadal.

« Novak Djokovic est le joueur le plus fort menta­le­ment de l’his­toire du tennis. Je l’ai vu de mes propres yeux. Je n’ou­blierai jamais la finale de l’Open d’Australie contre Rafael Nadal. J’étais dans les vestiaires, à un mètre d’eux. Rafa sautait, débor­dant d’énergie, accom­plis­sant ses rituels. Novak était introu­vable. Puis la porte s’est ouverte. Novak est entré comme un roi. Son aura. Son regard. On pouvait le sentir. Il était en mission. Et il a écrasé Rafa en trois sets. C’est ça, Novak. Quand Roger et Rafa domi­naient le circuit, la plupart des meilleurs joueurs me disaient qu’il était impos­sible de remporter un Grand Chelem. Novak, à 19 ans, a déclaré publi­que­ment : ‘Je vais les battre.’ Les gens ont qualifié cela d’ar­ro­gance. Ce n’était pas le cas. C’était de la convic­tion. Et c’est la convic­tion qui distingue les cham­pions des légendes. Ce qui est impos­sible à imaginer est impos­sible à réaliser. C’est aussi simple que cela. Les cham­pions sont capables de ne voir aucune limite en eux‐mêmes. C’est là toute la diffé­rence. La vraie ques­tion n’est donc pas de savoir si Novak Djokovic peut remporter un autre Grand Chelem. La ques­tion est de savoir s’il le souhaite profon­dé­ment. Si c’est le cas, il trou­vera très certai­ne­ment un moyen d’y parvenir. Et si cette flamme revient vrai­ment… qui oserait parier contre lui ? »