Quelques jours après avoir affirmé que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e titre du Grand Chelem, Patrick Mouratoglou a clarifié sa réflexion dans un post Linkedln, mais aussi raconté une anecdote marquante pour lui impliquant le Serbe mais aussi Rafael Nadal.
« Novak Djokovic est le joueur le plus fort mentalement de l’histoire du tennis. Je l’ai vu de mes propres yeux. Je n’oublierai jamais la finale de l’Open d’Australie contre Rafael Nadal. J’étais dans les vestiaires, à un mètre d’eux. Rafa sautait, débordant d’énergie, accomplissant ses rituels. Novak était introuvable. Puis la porte s’est ouverte. Novak est entré comme un roi. Son aura. Son regard. On pouvait le sentir. Il était en mission. Et il a écrasé Rafa en trois sets. C’est ça, Novak. Quand Roger et Rafa dominaient le circuit, la plupart des meilleurs joueurs me disaient qu’il était impossible de remporter un Grand Chelem. Novak, à 19 ans, a déclaré publiquement : ‘Je vais les battre.’ Les gens ont qualifié cela d’arrogance. Ce n’était pas le cas. C’était de la conviction. Et c’est la conviction qui distingue les champions des légendes. Ce qui est impossible à imaginer est impossible à réaliser. C’est aussi simple que cela. Les champions sont capables de ne voir aucune limite en eux‐mêmes. C’est là toute la différence. La vraie question n’est donc pas de savoir si Novak Djokovic peut remporter un autre Grand Chelem. La question est de savoir s’il le souhaite profondément. Si c’est le cas, il trouvera très certainement un moyen d’y parvenir. Et si cette flamme revient vraiment… qui oserait parier contre lui ? »
Publié le jeudi 12 février 2026 à 09:55