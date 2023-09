Au cours de la passion­nante conver­sa­tion orga­nisée à l’oc­ca­sion de l’UTS, Patrick Mouratoglou, Gaël Monfils et Benoît Paire, qui échan­geaient sur les rares fois où un joueur autre que Federer, Nadal, Djokovic et Murray avait pu remporter un titre du Grand Chelem, ont évoqué l’US Open 2014 où Marin Cilic l’avait emporté à la surprise géné­rale face à Kei Nishikori en finale.

À cette occa­sion, l’en­traî­neur trico­lore a dévoilé une anec­dote révé­la­trice à propos d’une phrase de Novak Djokovic, battu par le Japonais en demi‐finales sur cette édition.

Gaël Monfils : « Je perds sur Rog’ (Federer) avec trois balles de match, il est rôti Rog’. Il joue le lende­main contre Cilic, il était mort, Cilic le bat en demies. Nishikori il bat Novak (Djokovic) en demies mais il se blesse. Il est diminué en finale et Cilic il jouait bien à ce moment‐là. Et il (Cilic) s’en sort bien car il fait cinq sets contre Gilou (Simon) au deuxième tour (en huitièmes de finale en réalité, ndlr). »

Patrick Mouratoglou : « Cette année‐là, je suis au fitness au moment où il y a le match de Nishikori avant qu’il affronte Novak, (en quarts de finale face à Wawrinka, ndlr). Et Novak, il est en train de regarder, je suis à côté de lui et il me dit : ‘Putain, le mec joue incroyable’, en parlant de Nishikori. Et je suis sorti et je me suis dit, ‘mais c’est incroyable qu’il m’ait dit un truc comme ça’, j’étais sur le cul. Et le lende­main il a perdu. »