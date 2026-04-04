Lors de l’émission Retour Gagnant, sur Eurosport, Nicolas Mahut a désigné son podium des courts centraux les plus beaux.
Evidemment, sur la première place, il a choisi Monte‐Carlo, juste devant le Center Court de Wimbledon et le Philippe Chatrier à Roland‐Garros tout en écartant vraiment les États‐Unis : « Aucun court des US »?
Le débat engagé, il a aussi évoqué le Queen’s où il a toujours bien réussi. Il est même revenu sur une anecdote assez dingue lors d’un match face à Feliciano Lopez.
« Une année, je le joue au premier tour, c’est balle de match pour lui, c’est à ce moment précis que l’horloge sonne, du coup on remet le point, et je gagne le match. En face, Feliciano a pas pêté un câble mais bon il était pas content. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 10:45