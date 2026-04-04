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L’anecdote folle de Mahut sur le tournoi du Queen’s : « Une année, je joue Feliciano Lopez au premier tour, c’est balle de match pour lui, c’est à ce moment précis que l’hor­loge sonne… »

Par
Jean Muller
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Lors de l’émis­sion Retour Gagnant, sur Eurosport, Nicolas Mahut a désigné son podium des courts centraux les plus beaux.

Evidemment, sur la première place, il a choisi Monte‐Carlo, juste devant le Center Court de Wimbledon et le Philippe Chatrier à Roland‐Garros tout en écar­tant vrai­ment les États‐Unis : « Aucun court des US »?

Le débat engagé, il a aussi évoqué le Queen’s où il a toujours bien réussi. Il est même revenu sur une anec­dote assez dingue lors d’un match face à Feliciano Lopez.

« Une année, je le joue au premier tour, c’est balle de match pour lui, c’est à ce moment précis que l’hor­loge sonne, du coup on remet le point, et je gagne le match. En face, Feliciano a pas pêté un câble mais bon il était pas content. »

Publié le samedi 4 avril 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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