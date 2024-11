Lors d’une discus­sion orga­nisé par l’UTS, en présence égale­ment de Thanasi Kokkinakis et Dominic Thiem, Denis Shapovalov a rappelé au monde du tennis que Bernard Tomic était parmi les plus grands talents gâchés. Le Canadien a en effet raconté une histoire savou­reuse de l’ex‐17e mondial, aujourd’hui 215e à 32 ans.

« Je faisais la pré‐saison en Australie et j’étais super confiant. J’avais atteint la finale à Bercy (en 2019). Je travaillais très dur et Youzhny (son ancien coach) m’a dit : ‘Tomic est là. Peut‐être qu’on va s’en­traîner avec lui’, et moi je me dis ‘Comment il joue désor­mais ?’. Nous commen­çons à jouer et tout va bien. Au bout de dix ou quinze minutes, il me dit : ‘Hé, on peut aller boire un verre ? Je suis épuisé’. Il est sur le banc et dit : ‘C’est mon premier entraî­ne­ment depuis six mois, ou quelque chose comme ça’. Au bout de 30 minutes, il a dit : ‘Les gars, je suis fini, je ne peux plus’. La séance s’est terminée par un tie‐break rapide. Le type m’écrase ! 10–4, c’est de la folie. Et je ne jouais pas mal. Le gars me dépas­sait, il jouait de façon dingue »