Ancien numéro 1 mondial et vain­queur de l’US Open, Andy Roddick adore partager son expé­rience du circuit via son podcast « Served », qui cartonne sur Youtube et les diffé­rents plate­formes de streaming.

Dans le dernier épisode, l’Américain a raconté une anec­dote assez incroyable sur son ancien collègue, l’Espagnol David Ferrer, connu pour son endu­rance presque sans limite.

« Une fois, j’ai vu David Ferrer disputer un match en trois sets à Indian Wells, puis je rentrais chez moi en voiture et je l’ai vu courir ; plus tard dans la soirée, je suis allé dîner dans un hôtel et en passant devant le bar, je l’ai aperçu en train de fumer une ciga­rette au bar. Il ne se fati­guait jamais et, en plus, il fumait des cigarettes. »