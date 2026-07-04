Ancien numéro 1 mondial et vainqueur de l’US Open, Andy Roddick adore partager son expérience du circuit via son podcast « Served », qui cartonne sur Youtube et les différents plateformes de streaming.
Dans le dernier épisode, l’Américain a raconté une anecdote assez incroyable sur son ancien collègue, l’Espagnol David Ferrer, connu pour son endurance presque sans limite.
« Une fois, j’ai vu David Ferrer disputer un match en trois sets à Indian Wells, puis je rentrais chez moi en voiture et je l’ai vu courir ; plus tard dans la soirée, je suis allé dîner dans un hôtel et en passant devant le bar, je l’ai aperçu en train de fumer une cigarette au bar. Il ne se fatiguait jamais et, en plus, il fumait des cigarettes. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 19:09