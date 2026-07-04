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L’anecdote impro­bable d’Andy Roddick sur un joueur bien connu du circuit : « Il ne se fati­guait jamais et, en plus, il fumait des cigarettes »

Par
Thomas S
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Ancien numéro 1 mondial et vain­queur de l’US Open, Andy Roddick adore partager son expé­rience du circuit via son podcast « Served », qui cartonne sur Youtube et les diffé­rents plate­formes de streaming. 

Dans le dernier épisode, l’Américain a raconté une anec­dote assez incroyable sur son ancien collègue, l’Espagnol David Ferrer, connu pour son endu­rance presque sans limite. 

« Une fois, j’ai vu David Ferrer disputer un match en trois sets à Indian Wells, puis je rentrais chez moi en voiture et je l’ai vu courir ; plus tard dans la soirée, je suis allé dîner dans un hôtel et en passant devant le bar, je l’ai aperçu en train de fumer une ciga­rette au bar. Il ne se fati­guait jamais et, en plus, il fumait des cigarettes. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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