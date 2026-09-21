S’il n’a remporté « qu’un seul » titre du Grand Chelem en carrière, Juan Martin Del Potro restera comme l’un des joueurs les plus marquants de sa génération.
Colosse aux pieds d’argile, l’Argentin est revenu avec beaucoup d’émotions sur son fameux sacre à l’US Open 2009 où il avait battu, en finale et à la surprise générale, Roger Federer, qui restait sur cinq titres d’affilée à New‐York.
Récemment interrogé par L’Équipe, celui qui était surnommé la « Tour de Tandil » sur le court en a profité pour dévoiler une belle anecdote au sujet de l’attitude du Suisse dans les vestiaires après la rencontre. Extrait.
Quelle image vous vient à l’esprit quand vous repensez à votre US Open 2009 ?
Le trophée, le moment où je le soulève. Puis, quand je suis retourné aux vestiaires et que j’ai retrouvé tous mes proches, ça a été un moment étrange, car à côté de moi il y avait Roger et son équipe. Ils sont venus vers moi presque pour faire la fête avec nous. C’est pour ça qu’après ce grand match, j’ai noué une relation particulière avec Roger et son équipe, qui se sont montrés tellement gentils avec moi ce jour‐là.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 15:45