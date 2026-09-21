S’il n’a remporté « qu’un seul » titre du Grand Chelem en carrière, Juan Martin Del Potro restera comme l’un des joueurs les plus marquants de sa génération.

Colosse aux pieds d’ar­gile, l’Argentin est revenu avec beau­coup d’émo­tions sur son fameux sacre à l’US Open 2009 où il avait battu, en finale et à la surprise géné­rale, Roger Federer, qui restait sur cinq titres d’af­filée à New‐York.

Récemment inter­rogé par L’Équipe, celui qui était surnommé la « Tour de Tandil » sur le court en a profité pour dévoiler une belle anec­dote au sujet de l’at­ti­tude du Suisse dans les vestiaires après la rencontre. Extrait.

Quelle image vous vient à l’es­prit quand vous repensez à votre US Open 2009 ?

Le trophée, le moment où je le soulève. Puis, quand je suis retourné aux vestiaires et que j’ai retrouvé tous mes proches, ça a été un moment étrange, car à côté de moi il y avait Roger et son équipe. Ils sont venus vers moi presque pour faire la fête avec nous. C’est pour ça qu’a­près ce grand match, j’ai noué une rela­tion parti­cu­lière avec Roger et son équipe, qui se sont montrés telle­ment gentils avec moi ce jour‐là.