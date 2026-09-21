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L’anecdote inédite de Del Potro sur Federer après son titre à l’US Open 2009 : « Quand je suis retourné aux vestiaires et que j’ai retrouvé tous mes proches, ça a été un moment étrange, car à côté de moi il y avait Roger et son équipe. Ils sont venus vers moi presque pour faire la fête avec nous »

Par
Thomas S
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S’il n’a remporté « qu’un seul » titre du Grand Chelem en carrière, Juan Martin Del Potro restera comme l’un des joueurs les plus marquants de sa génération. 

Colosse aux pieds d’ar­gile, l’Argentin est revenu avec beau­coup d’émo­tions sur son fameux sacre à l’US Open 2009 où il avait battu, en finale et à la surprise géné­rale, Roger Federer, qui restait sur cinq titres d’af­filée à New‐York.

Récemment inter­rogé par L’Équipe, celui qui était surnommé la « Tour de Tandil » sur le court en a profité pour dévoiler une belle anec­dote au sujet de l’at­ti­tude du Suisse dans les vestiaires après la rencontre. Extrait. 

Quelle image vous vient à l’es­prit quand vous repensez à votre US Open 2009 ?
Le trophée, le moment où je le soulève. Puis, quand je suis retourné aux vestiaires et que j’ai retrouvé tous mes proches, ça a été un moment étrange, car à côté de moi il y avait Roger et son équipe. Ils sont venus vers moi presque pour faire la fête avec nous. C’est pour ça qu’a­près ce grand match, j’ai noué une rela­tion parti­cu­lière avec Roger et son équipe, qui se sont montrés telle­ment gentils avec moi ce jour‐là.

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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