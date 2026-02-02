Alors que Carlos Alcaraz est sur le toit du tennis mondial après son premier sacre à l’Open d’Australie, son septième en Grand Chelem, les témoi­gnages se multi­plient pour insister sur le talent excep­tionnel et la menta­lité exem­plaire du numéro 1 mondial.

Parmi toutes ces décla­ra­tions, l’anec­dote de David Ferrer sur une télé­vi­sion espa­gnole a le mérite d’être mise en lumière tant elle témoigne de la préco­cité hors norme de l’an­cien protégé de Juan Carlos Ferrero.

🎙 David Ferrer tells a funny anec­dote about trai­ning with Alcaraz when Carlos was just 14 years old :



When he was 14, I was already top 10 and Juan Carlos Ferrero told me :



Hey, I’ve signed a player from Murcia and he’s unbe­lie­vably good.



« Quand il avait 14 ans, j’étais dans le top 10 et Juan Carlos Ferrero me dit : ‘Hé, j’ai signé un joueur de Murcie et il est incroya­ble­ment doué’. J’ai répondu : ‘Je suis à Jávea, amène‐le et laisse‐le s’en­traîner avec moi’. J’étais très exigeant dans mes séances d’en­traî­ne­ment, et j’ai dit : ‘Ne me fais pas perdre mon temps, il a 14 ans et je veux un entraî­ne­ment sérieux, je suis en pré‐saison’. Ferrero : ‘Non, fais‐moi confiance’. Je suis resté… Je suis resté sans voix. Je me souviens l’avoir poussé. Bien sûr, quand tu t’échauffes et que tu commences à frapper la balle fort, norma­le­ment, un jeune joueur ne peut pas gérer ça en face d’un pro. Carlos renvoie la première balle, la deuxième aussi, et sur la troi­sième, il accé­lère. Et vous vous dites… qu’est‐ce que c’est que ça ? Ça vous épate. Il était comme Rafa quand il était enfant. Quatorze ans. Nous avons joué un super tie‐break et j’ai gagné 10–8, mais je pense qu’il m’a laissé gagner parce que je vous jure qu’il était très près de me battre. Je pense que c’était par respect, parce qu’il est comme Rafa, mais il vient d’un milieu diffé­rent. Rafa est major­quin, lui est origi­naire de Murcie. Mais c’est un gars incroyable, pas seule­ment en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant que personne. Très normal, très naturel. Toujours souriant. Très accessible. »