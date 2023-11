Ancien 31e mondial en double et désor­mais grand anima­teur des matchs exhi­bi­tions, notam­ment sur les tour­nois des légendes, le Franco‐Iranien, Mansour Bahrami, est égale­ment un obser­va­teur très attentif du circuit et de l’évo­lu­tion de son sport.

Récemment inter­rogé par nos confrères belges de DH Les Sports+, Mansour est revenu sur sa rela­tion avec Novak Djokovic qu’il consi­dère comme le plus grand joueur de l’his­toire malgré une préfé­rence esthé­tique pour Roger Federer.

« Son but est d’éta­blir un palmarès que personne ne pourra battre. En 2014 ou 2015, il m’avait déjà dit : ‘Mansour, je vais être le plus grand joueur de l’his­toire du tennis.’ Et il avait raison, il est le plus grand joueur. Il va encore gagner deux ou trois Grands Chelems sans aucun problème. En 2025 ou 2026, après avoir remporté 28 tour­nois du Grand Chelem (rires), il pourra arrêter. La semaine dernière, J’ai parlé avec lui au Masters 1000 de Paris. Il n’était pas bien car il était malade mais malgré cela il remporte le tournoi alors que tous les meilleurs joueurs du circuit étaient présents. Mon joueur préfère, c’était Federer car il possé­dait une grande élégance et une faci­lité de mouve­ments. C’était un plaisir de le voir jouer. Mais le plus grand joueur de l’his­toire au niveau des résul­tats, c’est Novak. »