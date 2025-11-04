Actuel 820e joueur mondial et fina­liste de la dernière édition de Roland‐Garros juniors, Max Schonhaus était de passage dans le podcast, Advantage, où il a raconté une anec­dote assez parlante à propos de l’aura de Novak Djokovic.

And for all Djokovic fans among my follo­wers, here’s a nice little anec­dote from ITF Junior Finals winner Max Schönhaus about Novak Djokovic’s aura :



« Il entre et tout le monde sait qu’il est là. Ce qui était incroyable, c’était l’année dernière à Roland‐Garros, dans la zone du restau­rant où les juniors ont aussi le droit d’aller. C’était incroya­ble­ment bruyant. Le restau­rant était telle­ment plein, telle­ment de gens étaient debout parce qu’il n’y avait plus de places, et c’était juste telle­ment bruyant parce que tout le monde s’était engouffré dans ce restau­rant. Et puis Djokovic arrive avec son équipe et il y a eu un silence absolu. Plus personne ne disait rien. Tout le monde le regar­dait entrer, où il allait. C’était un de ces moments où tu te dis, okay, on pouvait vrai­ment ressentir son aura. Je ne pense pas que ça arri­ve­rait si quelqu’un d’autre entrait. »