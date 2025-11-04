Actuel 820e joueur mondial et finaliste de la dernière édition de Roland‐Garros juniors, Max Schonhaus était de passage dans le podcast, Advantage, où il a raconté une anecdote assez parlante à propos de l’aura de Novak Djokovic.
« Il entre et tout le monde sait qu’il est là. Ce qui était incroyable, c’était l’année dernière à Roland‐Garros, dans la zone du restaurant où les juniors ont aussi le droit d’aller. C’était incroyablement bruyant. Le restaurant était tellement plein, tellement de gens étaient debout parce qu’il n’y avait plus de places, et c’était juste tellement bruyant parce que tout le monde s’était engouffré dans ce restaurant. Et puis Djokovic arrive avec son équipe et il y a eu un silence absolu. Plus personne ne disait rien. Tout le monde le regardait entrer, où il allait. C’était un de ces moments où tu te dis, okay, on pouvait vraiment ressentir son aura. Je ne pense pas que ça arriverait si quelqu’un d’autre entrait. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 17:07