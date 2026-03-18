À défaut de nous faire vibrer pour ses perfor­mances sur le court, lui qui a quitté ce lundi le Top 50 mondial, Stefanos Tsitsipas continue de nous « régaler » sur les réseaux sociaux.

Quelques jours après avoir déjà raconté une drôle d’anec­dote concer­nant un échange assez lunaire avec un chauf­feur de taxi, suite à sa défaite au premier du Masters 1000 d’Indian Wells, le joueur grec a dévoilé un autre moment crous­tillant de sa vie.

« Une femme dans la file d’at­tente du café : ‘Je crois que c’est Tsitsipas. Mon ex le détes­tait, alors main­te­nant je l’adore’. »

Woman in line for coffee : “I think that’s Tsitsipas. My ex hated him, so now I love him.” — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 17, 2026

Reste désor­mais à savoir si ce moment assez cocasse lui est vrai­ment arrivé ou s’il a simple­ment voulu créer du buzz sur des réseaux sociaux qu’il avait promis de quitter il y a quelques mois à cause notam­ment d’une trop forte dépendance…