À défaut de nous faire vibrer pour ses performances sur le court, lui qui a quitté ce lundi le Top 50 mondial, Stefanos Tsitsipas continue de nous « régaler » sur les réseaux sociaux.
Quelques jours après avoir déjà raconté une drôle d’anecdote concernant un échange assez lunaire avec un chauffeur de taxi, suite à sa défaite au premier du Masters 1000 d’Indian Wells, le joueur grec a dévoilé un autre moment croustillant de sa vie.
« Une femme dans la file d’attente du café : ‘Je crois que c’est Tsitsipas. Mon ex le détestait, alors maintenant je l’adore’. »
Woman in line for coffee : “I think that’s Tsitsipas. My ex hated him, so now I love him.”— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 17, 2026
Reste désormais à savoir si ce moment assez cocasse lui est vraiment arrivé ou s’il a simplement voulu créer du buzz sur des réseaux sociaux qu’il avait promis de quitter il y a quelques mois à cause notamment d’une trop forte dépendance…
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 12:12