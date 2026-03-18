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L’anecdote très cocasse de Stefanos Tsitsipas : « J’étais dans une file d’at­tente pour prendre un café et une femme dit : ‘Je crois que c’est Tsitsipas. Mon ex le détes­tait, alors main­te­nant je l’adore’  »

Par
Thomas S
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À défaut de nous faire vibrer pour ses perfor­mances sur le court, lui qui a quitté ce lundi le Top 50 mondial, Stefanos Tsitsipas continue de nous « régaler » sur les réseaux sociaux.

Quelques jours après avoir déjà raconté une drôle d’anec­dote concer­nant un échange assez lunaire avec un chauf­feur de taxi, suite à sa défaite au premier du Masters 1000 d’Indian Wells, le joueur grec a dévoilé un autre moment crous­tillant de sa vie. 

« Une femme dans la file d’at­tente du café : ‘Je crois que c’est Tsitsipas. Mon ex le détes­tait, alors main­te­nant je l’adore’. »

Reste désor­mais à savoir si ce moment assez cocasse lui est vrai­ment arrivé ou s’il a simple­ment voulu créer du buzz sur des réseaux sociaux qu’il avait promis de quitter il y a quelques mois à cause notam­ment d’une trop forte dépendance… 

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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