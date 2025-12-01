AccueilATPL'anecdote très gênante de Murray sur son premier jour en tant que...
L’anecdote très gênante de Murray sur son premier jour en tant que coach de Djokovic : « C’était un moment assez embar­ras­sant, très embar­ras­sant pour moi »

Récemment de passage sur The Tennis Podcast, Andy Murray n’a pas hésité à raconter une anec­dote assez gênante concer­nant ses premiers pas en tant qu’en­traî­neur de Novak Djokovic.

Parti faire un footing avec le Serbe pour le tout premier jour de leur colla­bo­ra­tion, l’Écossais a dû serrer les dents jusqu’au bout à cause d’une crampe au mollet ressentie dès les premières minutes. 

« Mais je ne peux rien dire, car c’est embar­ras­sant après seule­ment 4 ou 5 minutes. Bref, j’ai terminé, j’ai tenu les 50 minutes, mais j’avais telle­ment mal. J’ai dit à son équipe : ‘Les gars, vous devez m’aider, je cours depuis 45 minutes et j’ai eu une crampe au mollet gauche’. Et j’avais juste l’im­pres­sion que je ne pouvais pas m’ar­rêter, je ne voulais pas lui montrer, genre qu’il se dise : ‘oh mon Dieu, c’est quel­qu’un contre qui je suis en compé­ti­tion depuis si long­temps et après 5 minutes, il a du mal à s’en­traîner avec moi’. Alors j’ai serré les dents, mais c’était un moment assez embar­ras­sant, très embar­ras­sant pour moi. »

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 13:13

