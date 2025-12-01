Récemment de passage sur The Tennis Podcast, Andy Murray n’a pas hésité à raconter une anecdote assez gênante concernant ses premiers pas en tant qu’entraîneur de Novak Djokovic.
Parti faire un footing avec le Serbe pour le tout premier jour de leur collaboration, l’Écossais a dû serrer les dents jusqu’au bout à cause d’une crampe au mollet ressentie dès les premières minutes.
Andy Murray went for a run with Novak Djokovic on his first day as Djokovic’s coach and started cramping within 5 minutes. 😭— Scott Barclay (@BarclayCard18) December 1, 2025
« But I can’t say anything because this is embarrassing after just 4 or 5 minutes. So anyway, I finished, I completed the 50 minutes but I was in so much… pic.twitter.com/MIHxFffbpe
« Mais je ne peux rien dire, car c’est embarrassant après seulement 4 ou 5 minutes. Bref, j’ai terminé, j’ai tenu les 50 minutes, mais j’avais tellement mal. J’ai dit à son équipe : ‘Les gars, vous devez m’aider, je cours depuis 45 minutes et j’ai eu une crampe au mollet gauche’. Et j’avais juste l’impression que je ne pouvais pas m’arrêter, je ne voulais pas lui montrer, genre qu’il se dise : ‘oh mon Dieu, c’est quelqu’un contre qui je suis en compétition depuis si longtemps et après 5 minutes, il a du mal à s’entraîner avec moi’. Alors j’ai serré les dents, mais c’était un moment assez embarrassant, très embarrassant pour moi. »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 13:13