Alors que Jérémy Chardy, Gaël Monfils et Ugo Humbert étaient récem­ment réunis autour d’un dîner filmé en marge de la dernière édition de l’UTS (l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), le premier a dévoilé une drôle d’anec­dote à propos du deuxième au cours d’un match de double disputé au Queen’s il y a quelques années.

Gaël Monfils : « On a fait un double mythique au Queen’s tu te rappelles ?«

Jérémy Chardy : « On s’échauffe au service et il (Gaël) me dit : ‘Jim, Jim, viens !’ Je lui dis : ‘Quoi ?’ Il me dit : ‘Regarde, Karlovic il a sa bite juste au dessus du filet. Il est telle­ment grand qu’il a sa bite juste au dessus du filet. Obligé je lui mets dans les couilles.’ Je lui dis que c’est un malade et pendant tout le match, il n’avait une obses­sion, c’était les couilles de Karlovic.«

Gaël Monfils : « On était très jeunes. »