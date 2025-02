Si le média The Times a révélé il y a quelques jours que Novak Djokovic et Andy Murray allaient pour­suivre leur colla­bo­ra­tion au moins jusqu’à l’été prochain, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’avait pas encore confirmé. C’est désor­mais chose faite.

« Andy Murray est toujours mon entraî­neur. Nous avons conclu un accord pour travailler pendant une période indé­ter­minée ; il sera en Amérique avec moi et proba­ble­ment lors de quelques tour­nois sur terre battue, alors nous verrons comment les choses se passent. L’accord tient toujours », a détaillé le Serbe au micro de Sportal lors de son arrivée au Qatar où il parti­ci­pera à l’ATP 500 de Doha (du 17 au 23 février), où son coach ne sera pas présent.

@DjokerNole “Andy Murray is still my coach. We have an agree­ment to work for an inde­fi­nite time period ; he will be in America and then probably at a few tour­na­ments on clay, so we will see how it goes. The deal still stands.” https://t.co/af8CbeXqps