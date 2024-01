Éloigné des courts depuis deux ans et demi en raison d’une grave bles­sure au niveau du dos, l’an­cien 64e joueur mondial, Dustin Brown, a annoncé ce samedi qu’il allait disputer en 2024 la dernière saison de sa carrière.

Connu pour son style de jeu ultra agressif et pour sa victoire mémo­rable face à Rafael Nadal au deuxième tour de Wimbledon en 2015, le joueur alle­mand, jamais titré sur le circuit prin­cipal, lais­sera quoi­qu’il arrive un souvenir impé­ris­sable aux fans de la petite balle jaune. En espé­rant qu’on puisse le revoir une dernière fois sur les courts…

« Malheureusement, cela fait un moment que je n’ai pas pu parti­ciper à des compé­ti­tions et pendant ce temps, j’ai été plutôt discret sur les réseaux sociaux. J’ai encore quelques problèmes (depuis ma bles­sure au bas du dos au tournoi de Stuttgart en 2021) que j’es­saie de régler. J’ai commencé ma carrière en 2002 et après 22 saisons, je voulais vous faire savoir que 2024 serait ma dernière. Ça a été une course folle, mais très satis­fai­sante et amusante. Je conti­nuerai à travailler et j’es­père pouvoir vous voir à certains événe­ments au cours de l’année. »