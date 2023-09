À 33 ans, Guido Pella a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. 11 ans après sa première parti­ci­pa­tion en Grand Chelem, l’Argentin, 20e mondial en 2019, qui a obtenu 1 titre sur le circuit ATP, a posté un message très émou­vant sur son compte Instagram :

« Avec un grand mélange de sensa­tions et un très grand soula­ge­ment, je viens dire que j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de tennis profes­sionnel. Ce fut un voyage incroyable, avec beau­coup de belles choses qui m’ont permis de vivre des moments que tout le monde ne peut pas et pour cela je vous en serai éter­nel­le­ment recon­nais­sant (…) Comme dit la personne que j’ad­mire le plus dans ma vie « tous nos rêves peuvent devenir réalité si vous avez le courage de les pour­suivre ». Je pense que j’ai réussi à accom­plir prati­que­ment tout ce que j’avais entre­pris au tennis, et main­te­nant il est temps de les cher­cher ailleurs. »