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L’annonce intri­gante de Gaël Monfils : « Je ne peux pas en dire trop pour l’ins­tant, mais je vous prépare quelque chose de spécial à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que sa fin de carrière approche à grands pas, Gaël Monfils compte bien profiter de ses derniers mois en tant que joueur professionnel. 

Le Français de 39 ans, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a pris la parole sur la page offi­cielle de Roland‐Garros pour annoncer la prépa­ra­tion d’une surprise à ses fans. 

« Cette année, je vous prépare quelque chose de spécial à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Je ne peux pas vous en dire trop, mais croyez‐moi, vous allez aimer. Pour en savoir plus, rendez‐vous le 16 avril. »

De quoi intri­guer pendant plusieurs jours tous les fans de la petite balle jaune… 

Publié le lundi 13 avril 2026 à 15:07

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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