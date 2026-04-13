Alors que sa fin de carrière approche à grands pas, Gaël Monfils compte bien profiter de ses derniers mois en tant que joueur professionnel.
Le Français de 39 ans, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a pris la parole sur la page officielle de Roland‐Garros pour annoncer la préparation d’une surprise à ses fans.
« Cette année, je vous prépare quelque chose de spécial à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Je ne peux pas vous en dire trop, mais croyez‐moi, vous allez aimer. Pour en savoir plus, rendez‐vous le 16 avril. »
Gael Monfils. Roland‐Garros. A special moment. Stay tuned.#RolandGarros pic.twitter.com/8E2MLw8v3X— Roland‐Garros (@rolandgarros) April 13, 2026
De quoi intriguer pendant plusieurs jours tous les fans de la petite balle jaune…
Publié le lundi 13 avril 2026 à 15:07