Alors que sa fin de carrière approche à grands pas, Gaël Monfils compte bien profiter de ses derniers mois en tant que joueur professionnel.

Le Français de 39 ans, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a pris la parole sur la page offi­cielle de Roland‐Garros pour annoncer la prépa­ra­tion d’une surprise à ses fans.

« Cette année, je vous prépare quelque chose de spécial à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Je ne peux pas vous en dire trop, mais croyez‐moi, vous allez aimer. Pour en savoir plus, rendez‐vous le 16 avril. »

De quoi intri­guer pendant plusieurs jours tous les fans de la petite balle jaune…