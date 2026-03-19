Officiellement retraité depuis octobre 2024, Dominic Thiem s’apprête visi­ble­ment à enfiler un nouveau costume dans le monde du tennis. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’Autrichien de 32 ans sur ses réseaux sociaux.

« J’ai bientôt des nouvelles à vous annoncer ! Après 14 années incroyables passées sur le circuit ATP, mon parcours va se pour­suivre d’une manière nouvelle et passion­nante. J’ai hâte de trans­mettre mes connais­sances et mon expé­rience dans le sport que j’aime par‐dessus tout », a écrit le vain­queur de l’US Open 2020.

Si beau­coup de fans l’imaginaient déjà se tourner vers une carrière d’entraîneur, nos confrères de Tennis Legend évoquent toute­fois une piste diffé­rente, sans en dire plus pour le moment.

On est au courant et ça ne sera pas un rôle de coach. https://t.co/3SjOluYzuk — Tennis Legend (@TennisLegende) March 18, 2026

A suivre.