Officiellement retraité depuis octobre 2024, Dominic Thiem s’apprête visiblement à enfiler un nouveau costume dans le monde du tennis. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’Autrichien de 32 ans sur ses réseaux sociaux.
« J’ai bientôt des nouvelles à vous annoncer ! Après 14 années incroyables passées sur le circuit ATP, mon parcours va se poursuivre d’une manière nouvelle et passionnante. J’ai hâte de transmettre mes connaissances et mon expérience dans le sport que j’aime par‐dessus tout », a écrit le vainqueur de l’US Open 2020.
Si beaucoup de fans l’imaginaient déjà se tourner vers une carrière d’entraîneur, nos confrères de Tennis Legend évoquent toutefois une piste différente, sans en dire plus pour le moment.
On est au courant et ça ne sera pas un rôle de coach. https://t.co/3SjOluYzuk— Tennis Legend (@TennisLegende) March 18, 2026
A suivre.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 09:18