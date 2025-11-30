Le jeune joueur suisse, Mika Brunold, vient de faire une annonce extrêmement rare dans le monde du tennis, un milieu souvent très conservateur.
Actuellement classé au 307e rang mondial, il a en effet décidé de révéler son homosexualité au grand public via un message sur les réseaux sociaux.
« En tant que joueur de tennis professionnel, j’ai passé d’innombrables heures à travailler mon jeu, mon corps et mon mental. À travers tout cela, l’une des choses les plus importantes que j’ai apprises, c’est que la réussite sur le court ne repose pas seulement sur les qualités physiques : il s’agit aussi de découvrir sa personnalité et de rester fidèle à soi‐même. J’ai beaucoup réfléchi à la manière d’aborder ce sujet. Et même si cela n’a pas toujours été facile, cacher qui je suis et prétendre être quelqu’un d’autre n’a jamais été une option. C’est pourquoi je pense qu’il est temps pour moi de m’ouvrir et de vous dire que je suis gay. Être gay, ce n’est pas seulement aimer une personne du même genre — c’est aussi affronter des choses auxquelles la plupart des gens n’ont jamais besoin de penser. La peur de ne pas être accepté, la pression de rester silencieux, le sentiment d’être différent. Mais j’ai grandi. Et je suis fier de la personne que je suis aujourd’hui.Je partage cela avec vous pour franchir une étape personnelle, mais aussi parce que je pense qu’on n’en parle pas assez dans le sport. Je crois que dans un monde idéal, nous n’aurions même pas besoin de faire un “coming out”.
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 12:45