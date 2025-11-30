Le jeune joueur suisse, Mika Brunold, vient de faire une annonce extrê­me­ment rare dans le monde du tennis, un milieu souvent très conservateur.

Actuellement classé au 307e rang mondial, il a en effet décidé de révéler son homo­sexua­lité au grand public via un message sur les réseaux sociaux.

Earlier today, Swiss world No.307 (CH 289) Mika Brunold came out as gay. Joining Joao Reis Reis da Silva as the only openly LGBT male players on Tour. pic.twitter.com/mivtaliIxQ — Adam_Addicott (@AdamAddicott) November 29, 2025

« En tant que joueur de tennis profes­sionnel, j’ai passé d’innombrables heures à travailler mon jeu, mon corps et mon mental. À travers tout cela, l’une des choses les plus impor­tantes que j’ai apprises, c’est que la réus­site sur le court ne repose pas seule­ment sur les qualités physiques : il s’agit aussi de décou­vrir sa person­na­lité et de rester fidèle à soi‐même. J’ai beau­coup réfléchi à la manière d’aborder ce sujet. Et même si cela n’a pas toujours été facile, cacher qui je suis et prétendre être quelqu’un d’autre n’a jamais été une option. C’est pour­quoi je pense qu’il est temps pour moi de m’ouvrir et de vous dire que je suis gay. Être gay, ce n’est pas seule­ment aimer une personne du même genre — c’est aussi affronter des choses auxquelles la plupart des gens n’ont jamais besoin de penser. La peur de ne pas être accepté, la pres­sion de rester silen­cieux, le senti­ment d’être diffé­rent. Mais j’ai grandi. Et je suis fier de la personne que je suis aujourd’hui.Je partage cela avec vous pour fran­chir une étape person­nelle, mais aussi parce que je pense qu’on n’en parle pas assez dans le sport. Je crois que dans un monde idéal, nous n’aurions même pas besoin de faire un “coming out”.