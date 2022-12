Invité du dernier Craig Shapiro Tennis Podcast, l’an­cien numéro 6 mondial, Nicolas Lapentti, fait l’éloge de Carlos Alcaraz au point de se demander s’il pourra remporter autant de titres du Grand Chelem que les trois géants, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Il place égale­ment le jeune espa­gnol au‐dessus de son illustre compa­triote au même âge.

« Si vous comparez Alcaraz à Nadal lors­qu’ils avaient tous deux 19 ans, Alcaraz est bien meilleur dans de nombreux domaines. Il sert mieux que Rafa. En fond de court, il est un peu plus agressif. Rafa avait du mal à faire la tran­si­tion quand il avait 19 ans, puis il a commencé à s’amé­liorer et à essayer d’être plus agressif. Quand ils doivent défendre, ils sont très bons, tous les deux. Ensuite, lors­qu’il s’agit de monter au filet, Alcaraz est bien meilleur que Rafa ne l’était à 19 ans. Donc, à bien des égards, Alcaraz est meilleur », a estimé l’Equatorien.