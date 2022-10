Directeur de l’Open du Canada depuis 21 ans, Eugène Lapierre, qui a décidé de tirer sa révé­rence, a ouvert la boîte à souve­nirs et à hommages à cette occa­sion. Et après avoir évoqué l’édi­tion 2015 où Stan Wawrinka et Nick Kyrgios avaient failli en venir aux mains, le Québécois a tenu à insister sur l’hu­mi­lité natu­relle chez Rafael Nadal.

« C’est vrai­ment impres­sion­nant. Il fait atten­tion avec les béné­voles, avec tout le monde. C’est le gars qui pouvait entrer dans un « buil­ding », voir des gens derrière lui, puis attendre afin de leur ouvrir la porte et les laisser passer. Je trou­vais sa candeur très inté­res­sante. C’est un gars ordi­naire et impres­sion­nant en même temps », a déclaré Lapierre à nos confrères de TVA Sports.