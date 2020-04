Interrogé récemment par RDS, un média canadien francophone, Eugene Lapierre (vice-président de Tennis Canada et directeur du tournoi de la Coupe Rogers à Montréal) confie qu’une décision devra être prise au plus tard au début du mois de juin sur la possibilité d’organiser ou non son tournoi à la date prévue (10 au 16 août). « Pour moi, début juin, c’est la limite, reconnaît le Canadien. Les directeurs des autres tournois d’été à qui je parle aussi reconnaissent que c’est la limite. Il y a beaucoup d’impatience. Dans l’inconnu, on essaie de prévoir des scénarios d’annulation, de report, de statu quo, c’est ça qui devient compliqué. On veut être fixés rapidement, mais en même temps, on ne veut pas perdre de chances de présenter un spectacle que tout le monde va vouloir voir. »

Eugene Lapierre poursuit en disant qu’un report est envisageable jusqu’à la mi-octobre en raison de la météo : « C’est une possibilité. C’est une information qu’on a fournie aux deux circuits (ATP et WTA). » En revanche, l’option du huis clos est plus difficile à mettre en place : « Pour des sports comme le baseball, en raison des droits TV, c’est une option envisageable de jouer à huis clos. Pour notre tournoi, on n’en est pas là. Cela ne serait pas rentable d’organiser l’événement, de payer le prize money aux joueurs et joueuses et de ne pas avoir les revenus de billetterie. Financièrement, ce n’est pas valable de jouer à huis clos, ce n’est pas une option qu’on envisage. Ce serait préférable de reporter. »