Des nouvelles de Novak Djokovic en cette intersaison !
Reconnu par des fans alors qu’il passait devant un terrain de padel, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pris le temps de s’arrêter.
« Je veux voir ce qui se passe ici. Ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas », a plaisanté le Serbe, avant de se joindre à la partie !
Cuando estás jugando al pádel con amigos y aparece el mismísimo NOVAK DJOKOVIC 🐐pic.twitter.com/hWhtvQtC1p— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) December 13, 2025
Un moment aussi inattendu qu’inoubliable pour ces chanceuses, qui ont pu partager quelques échanges avec une légende.
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 09:55