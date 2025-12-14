Des nouvelles de Novak Djokovic en cette intersaison !

Reconnu par des fans alors qu’il passait devant un terrain de padel, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pris le temps de s’arrêter.

« Je veux voir ce qui se passe ici. Ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas », a plai­santé le Serbe, avant de se joindre à la partie !

Cuando estás jugando al pádel con amigos y aparece el mismí­simo NOVAK DJOKOVIC 🐐pic.twitter.com/hWhtvQtC1p — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) December 13, 2025

Un moment aussi inat­tendu qu’inoubliable pour ces chan­ceuses, qui ont pu partager quelques échanges avec une légende.