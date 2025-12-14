AccueilVidéosL'apparition inattendue de Novak Djokovic : "Je veux voir ce qui se...
L’apparition inat­tendue de Novak Djokovic : « Je veux voir ce qui se passe ici mais ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas ! »

Par Baptiste Mulatier

Des nouvelles de Novak Djokovic en cette intersaison !

Reconnu par des fans alors qu’il passait devant un terrain de padel, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pris le temps de s’arrêter.

« Je veux voir ce qui se passe ici. Ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas », a plai­santé le Serbe, avant de se joindre à la partie !

Un moment aussi inat­tendu qu’inoubliable pour ces chan­ceuses, qui ont pu partager quelques échanges avec une légende. 

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 09:55

