C’est une petite révolution qui se prépare dans le monde de la petite balle jaune. L’ATP a annoncé que l’arbitrage vidéo allait être testé sur terre battue dès cette saison 2020. Trois tournois vont être mis à l’essai avec la vidéo et il semblerait qu’il s’agisse de Rio, d’un Masters 1000 et d’un ATP 250 comme le révèle le journal L’Equipe. L’instance internationale a choisi la société espagnole FoxTenn et non pas Hawk-Eye pour tester cet arbitrage à Rio.

Depuis la mise en place de l’arbitrage vidéo en 2006, les tournois sur terre battue n’avaient jamais utilisé ce sytème, préférant les traces de la surface.