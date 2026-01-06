S’exprimant chez nos confrères de Tennis 365, l’an­cien numéro 1 mondial en double et multiple vain­queur en Grand Chelem, Mark Woodforde, s’est réjoui de la prise de pouvoir rapide de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après la domi­na­tion presque sans partage du Big 3.

« Nous avons long­temps été gâtés par le succès de ces trois joueurs, Nadal, Djokovic et Federer. Il était légi­time que le circuit masculin se demande ce qu’il advien­drait lors­qu’ils s’ar­rê­te­raient. Nous en sommes main­te­nant aux deux tiers, puisque Djokovic continue de jouer, mais l’ar­rivée rapide d’Alcaraz et de Sinner a été une véri­table bouée de sauve­tage pour le tennis masculin. »