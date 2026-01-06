S’exprimant chez nos confrères de Tennis 365, l’ancien numéro 1 mondial en double et multiple vainqueur en Grand Chelem, Mark Woodforde, s’est réjoui de la prise de pouvoir rapide de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après la domination presque sans partage du Big 3.
« Nous avons longtemps été gâtés par le succès de ces trois joueurs, Nadal, Djokovic et Federer. Il était légitime que le circuit masculin se demande ce qu’il adviendrait lorsqu’ils s’arrêteraient. Nous en sommes maintenant aux deux tiers, puisque Djokovic continue de jouer, mais l’arrivée rapide d’Alcaraz et de Sinner a été une véritable bouée de sauvetage pour le tennis masculin. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 18:40