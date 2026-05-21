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L’arrivée remar­quée de Jannik Sinner à Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Propulsé immense favori de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner est bien arrivé à Roland‐Garros, quatre jours après son sacre, chez lui, sur le Masters 1000 de Rome.

Et s’il a parfois pu être éclipsé par la popu­la­rité de son grand rival espa­gnol et de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial a reçu un accueil digne de son statut lors de son arrivée pour son premier entraî­ne­ment sur le court Philippe‐Chatrier. 

Des tribunes bien garnies pour admirer le meilleur joueur de la planète. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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