Propulsé immense favori de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner est bien arrivé à Roland‐Garros, quatre jours après son sacre, chez lui, sur le Masters 1000 de Rome.

Et s’il a parfois pu être éclipsé par la popu­la­rité de son grand rival espa­gnol et de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial a reçu un accueil digne de son statut lors de son arrivée pour son premier entraî­ne­ment sur le court Philippe‐Chatrier.

First entrance on Philippe‐Chatrier and a check for the admin 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/2Dz73xtLfJ — Roland‐Garros (@rolandgarros) May 21, 2026

Des tribunes bien garnies pour admirer le meilleur joueur de la planète.