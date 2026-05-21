Propulsé immense favori de l’édition 2026 de Roland‐Garros en l’absence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner est bien arrivé à Roland‐Garros, quatre jours après son sacre, chez lui, sur le Masters 1000 de Rome.
Et s’il a parfois pu être éclipsé par la popularité de son grand rival espagnol et de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial a reçu un accueil digne de son statut lors de son arrivée pour son premier entraînement sur le court Philippe‐Chatrier.
First entrance on Philippe‐Chatrier and a check for the admin 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/2Dz73xtLfJ— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 21, 2026
Des tribunes bien garnies pour admirer le meilleur joueur de la planète.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 18:22