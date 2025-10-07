Co‐directeur de l’ATP 500 de Pékin qui s’est clôturé il y a une semaine avec le sacre de Jannik Sinner, Lars Graff a expliqué pour­quoi cet évène­ment était à part dans le calen­drier ATP.

« Après la finale en simple, nous avons permis à Jannik Sinner, à son équipe et à Learner Tien de prendre un vol privé d’ici à leur prochain tournoi, ce qu’ils ont vrai­ment apprécié. Ils ont trouvé que c’était une très bonne chose de notre part. Les joueurs sont égale­ment très satis­faits des spec­ta­teurs, car ils constatent qu’aucun autre pays au monde n’a des spec­ta­teurs aussi enthou­siastes que ceux de l’Open de Chine. Les joueurs prennent davan­tage de photos. Sinner m’a dit qu’il a pris plus de photos en une semaine à Pékin qu’en six mois en Europe, tout simple­ment parce que tout le monde veut avoir une photo avec lui, que ce soit en privé, pendant qu’il s’en­traîne ou lors­qu’il signe des auto­graphes. Le public est très enthou­siaste. Il est égale­ment très impar­tial. Dans d’autres régions du monde, le public soutient toujours les joueurs locaux. En Chine, et à Pékin en parti­cu­lier, le public est très impar­tial. Même lors­qu’il y a un joueur chinois, il soutient égale­ment l’ad­ver­saire, ce qui est très positif. »