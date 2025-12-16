Après une saison 2025 marquée par des conditions de jeu parfois extrêmes, ayant provoqué de nombreux forfaits ou abandons, comme à Shanghaï par exemple, l’ATP a décidé de réagir en instaurant de nouvelles règles en se basant sur l’indice WBGT (qui prend en compte la température de l’air, l’humidité et le rayonnement solaire).
🥵 Après un tournoi de Shanghaï joué dans des conditions météos dantesques, l’ATP crée pour 2026 une règle relative à la chaleur :— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 16, 2025
- Des pauses « rafraîchissement »
- 10’ de pause après le 2e set possible si elle est demandée
- Suspension du jeu si l’indice thermique dépasse 32,2 ° pic.twitter.com/vclHvK6FCB
« Le conseil d’administration de l’ATP a approuvé l’introduction de nouvelles règle relatives à la chaleur qui entreront en vigueur à partir de la saison 2026, alignant ainsi l’approche de l’ATP sur celle de la WTA et renforçant la protection des joueurs évoluant dans des conditions extrêmes », a annoncé l’instance dirigeante du tennis masculin dans un communiqué.
Mieux vaut tard que jamais !
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 13:10