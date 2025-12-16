Après une saison 2025 marquée par des condi­tions de jeu parfois extrêmes, ayant provoqué de nombreux forfaits ou aban­dons, comme à Shanghaï par exemple, l’ATP a décidé de réagir en instau­rant de nouvelles règles en se basant sur l’in­dice WBGT (qui prend en compte la tempé­ra­ture de l’air, l’hu­mi­dité et le rayon­ne­ment solaire).

🥵 Après un tournoi de Shanghaï joué dans des condi­tions météos dantesques, l’ATP crée pour 2026 une règle rela­tive à la chaleur :

- Des pauses « rafraî­chis­se­ment »

- 10’ de pause après le 2e set possible si elle est demandée

- Suspension du jeu si l'in­dice ther­mique dépasse 32,2 °

« Le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de l’ATP a approuvé l’in­tro­duc­tion de nouvelles règle rela­tives à la chaleur qui entre­ront en vigueur à partir de la saison 2026, alignant ainsi l’ap­proche de l’ATP sur celle de la WTA et renfor­çant la protec­tion des joueurs évoluant dans des condi­tions extrêmes », a annoncé l’ins­tance diri­geante du tennis masculin dans un communiqué.

Mieux vaut tard que jamais !