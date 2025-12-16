AccueilATPL'ATP annonce trois nouvelles règles pour 2026 !
ATP

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Après une saison 2025 marquée par des condi­tions de jeu parfois extrêmes, ayant provoqué de nombreux forfaits ou aban­dons, comme à Shanghaï par exemple, l’ATP a décidé de réagir en instau­rant de nouvelles règles en se basant sur l’in­dice WBGT (qui prend en compte la tempé­ra­ture de l’air, l’hu­mi­dité et le rayon­ne­ment solaire). 

« Le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de l’ATP a approuvé l’in­tro­duc­tion de nouvelles règle rela­tives à la chaleur qui entre­ront en vigueur à partir de la saison 2026, alignant ainsi l’ap­proche de l’ATP sur celle de la WTA et renfor­çant la protec­tion des joueurs évoluant dans des condi­tions extrêmes », a annoncé l’ins­tance diri­geante du tennis masculin dans un communiqué. 

Mieux vaut tard que jamais !

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 13:10

