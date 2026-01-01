La nouvelle réforme est entrée en vigueur assez discrè­te­ment ce 29 Décembre.

Dorénavant, le clas­se­ment annuel sera calculé sur les 18 meilleurs résul­tats et non les 19 comme par le passé.

Ce chan­ge­ment a eu donc des petits effet sur le capital de points d’Alexander Zverev, Novak Djokovic, Félix Auger‐Aliassime, Álex de Miñaur ou encore Taylor Fritz sans affecter leur « ranking ».

Un tournoi de moins dans le calcul signifie aussi une petite une forme d’en­cou­rager à jouer un peu moins ou presque.

A titre d’exemple en 2025, Bublik a parti­cipé à 28 tour­nois contre 16 pour Alcaraz…



