La nouvelle réforme est entrée en vigueur assez discrètement ce 29 Décembre.
Dorénavant, le classement annuel sera calculé sur les 18 meilleurs résultats et non les 19 comme par le passé.
Ce changement a eu donc des petits effet sur le capital de points d’Alexander Zverev, Novak Djokovic, Félix Auger‐Aliassime, Álex de Miñaur ou encore Taylor Fritz sans affecter leur « ranking ».
Un tournoi de moins dans le calcul signifie aussi une petite une forme d’encourager à jouer un peu moins ou presque.
A titre d’exemple en 2025, Bublik a participé à 28 tournois contre 16 pour Alcaraz…
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 17:39